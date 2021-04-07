الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا تصل لأعلى مستوى منذ 3 أشهر

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن اكتشاف أكثر من 600 حالة إصابة بفيروس كورونا طوال يوم أمس، وسط المخاوف المتزايدة من حدوث موجة رابعة من الوباء في البلاد.وصرحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء عن اكتشاف 668 إصابة جديدة في اليوم السابق، مما رفع عدد الحالات المتراكمة في البلاد إلى 106 آلاف و898 حالة.ويعتبر الرقم الذي تم تسجيله بالأمس الأكبر منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، أي منذ أن تم تسجيل 674 حالة يوم 8 يناير. وكانت آخر مرة وصل فيها العدد اليومي من الإصابات إلى نطاق 600 في يوم 18 فبراير، حيث تم تسجيل 621 حالة.ومن بين الحالات الجديدة، كانت هناك 653 حالة إصابة محلية المصدر، بينما تم اكتشاف 15 حالة لدى القادمين من الخارج.