فوز ساحق لحزب المعارضة في الانتخابات التكميلية

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أكد نظام التنبؤ بالفائزين "ديسيجن كي" (Decision K) التابع لهيئة الاذاعة والتلفزيون "كي بي إس" أنه من المرجح أن يفوز "أوه سي هون"، من حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، بمنصب عمدة سيول في الانتخابات التكميلية التي أجريت اليوم الأربعاء، وكذلك فمن المؤكد أن يفوز "بارك هيونغ جون" مرشح حزب قوة الشعب المعارض بمنصب عمدة بوسان.وقد أشارت استطلاعات الرأي التي أجريت بالاشتراك بين ثلاث محطات إذاعية، ومن بينها شبكة إذاعة "كي بي إس"، إلى فوزهما مسبقا. حيث حصل المرشح "أوه" على حوالي 59% من أصوات الناخبين.كما اعترفت مرشحة الحزب الديمقراطي الحاكم "بارك يونغ سون" بهزيمتها في الانتخابات في بداية فرز الأصوات.وتعتبر نتائج الانتخابات لعمودية سيول وبوسان مؤشرا حاسما على الانتخابات الرئاسية التي ستقام في العام القادم.وسوف يبدأ الفائزان بمنصب عمدتي سيول وبوسان مباشرة عملهما عقب التأكد من فوزهما في الانتخابات، وتستمر فترة ولايتهما حتى يوم 30 يونيو من عام 2022.