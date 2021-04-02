أوه سيه هون يبدأ مهام منصبه كعمدة لمدينة سيول

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بدأ "أوه سيه هون" الفائز في الانتخابات التكميلية أمس، مهام منصبه رسميا اليوم كعمدة رقم ثمانية وثلاثين لمدينة سيول، وقام بزيارة إلى مجمع سيول الوطني لمقابر الشهداء.وبعد وضع باقة من الزهور أمام النصب التذكاري في المجمع، كتب في دفتر الزوار قائلا "إن مدينة سيول عادت لتجري مرة أخرى، وأن جمهورية كوريا صارت تتخذ موقفا صحيحا".وقد أقيم حفل للترحيب ببدء عمله في مقر البلدية بمشاركة عدد قليل من موظفيها لمنع عدوى كورونا، حيث ألقى كلمة قال فيها إن فترة منصبه تبلغ حوالي سنة واحدة فقط لكنه سيبذل أقصى الجهود من أجل معالجة المشاكل الماضية، كما سيقوم بكل ما في وسعه لمساعدة مواطني سيول الذين يتعرضون للصعوبات الناتجة عن الأزمة الاقتصادية وتداعيات جائحة كورونا.وزار "أوه" بعد ذلك مكتب رئيس برلمان مدينة سيول الواقع أمام مقر البلدية، حيث أعرب عن إرادته التعاون مع برلمان البلدية.