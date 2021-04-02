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السياسية

عمدة بوسان المنتخب يبدأ ممارسة مهام منصبه

Write: 2021-04-08 15:15:27Update: 2021-04-08 15:21:27

عمدة بوسان المنتخب يبدأ ممارسة مهام منصبه

Photo : YONHAP News

بدأ عمدة بوسان "بارك هيونغ جون" الذي فاز في الانتخابات المحلية التكميلية أمس، في ممارسة مهام منصبه الجديد اليوم مباشرة.
وكان أول البنود على جدول أعماله الرسمية زيارة إلى معبد "تشونغ ريول" البوذي في منطقة "دونغ نيه كو" في بوسان وبرفقته بعض نواب حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي وكبار المسؤولين في بلدية بوسان.
وبعد تلقيه شهادة الفوز في الانتخابات من قبل لجنة المراقبة على الانتخابات في بوسان، حضر "بارك" مراسم تولي منصب العمدة، التي أقيمت في مقر البلدية عبر الإنترنت، حيث أعلن عن توجه المدينة المتمثل في تحويلها إلى مدينة متقدمة من حيث جودة الحياة ومتقدمة اقتصاديا.
ومن المقرر أن يزور "بارك" بعد ظهر اليوم مركز التطعيم في حديقة بوسان للمواطنين لمتابعة وضع التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا. 
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