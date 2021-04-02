الكونغرس يعقد جلسة استماع حول قانون حظر إرسال منشورات مناهضة لكوريا الشمالية

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من المقرر أن تعقد لجنة "توم لانتوس" لحقوق الإنسان في الكونغرس الأمريكي جلسة استماع يوم الخامس عشر من شهر أبريل الجاري عبر الفيديو، لمناقشة القانون الكوري الجنوبي الخاص بحظر إرسال منشورات مناهضة لكوريا الشمالية.وكان النائب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي ورئيس لجنة "توم لانتوس" لحقوق الإنسان قد أصدر بيانا يوم الحادي عشر من فبراير الماضي، أعرب فيه عن قلقه من القانون الكوري الجنوبي، وقال إنه سيحاول عقد جلسة استماع لبحث هذا الموضوع.وبموجب هذا القانون، يخضع الأشخاص الذين يرسلون منشورات مناهضة لكوريا الشمالية لعقوبة سجن تصل إلى ثلاثة أعوام، أو غرامة تصل إلى 30 مليون وون، وقد دخل القانون حيز التنفيذ يوم الثلاثين من شهر مارس الماضي.ومن جانبها، قالت الحكومة الكورية الجنوبية إن هذا القانون يهدف إلى حماية أرواح وسلامة سكان المناطق الحدودية بين الكوريتين.