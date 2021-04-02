الحزبان الحاكم والمعارض يبدآن في اتخاذ الإجراءات المترتبة على الانتخابات التكميلية

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عقد الحزب الديمقراطي الحاكم الذي خسر في الانتخابات التكميلية لاختيار عمدتي سيول وبوسان، أول اجتماع للجنة الطوارئ الحزبية اليوم الجمعة ضمن الجهود الرامية إلى استعادة التأييد الشعبي له.واعترف رئيس لجنة الطوارئ في الحزب الحاكم "دو جونغ هوان" بأن الأخطاء التي ارتكبها الحزب قد تسببت في زيادة الغضب وخيبة الأمل لدى الشعب، مؤكدا على أن الحزب الحاكم يشعر بالندم ويفكر في أخطائه، ويسعى لاستعادة تأييد الشعب له. وأكد "دو" أيضا أن الحزب الحاكم سيقوم بتوسيع نطاق التواصل مع الشعب من خلال إحداث تغييرات وإصلاحات داخلية.وقال إن الحزب سيقوم بالكشف عن نتائح التحقيقات في المضاربات العقارية من قبل نواب البرلمان، والتي تجريها حاليا لجنة حقوق الشعب، وسيفرض عقوبات على كل من يتورط في المضاربات العقارية.ومن جانبه، قال حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات التكميلية إنه سيقوم بتمرير القوانين الخاصة بدعم السياسات التي سينتهجها مرشحوه المنتخبون.وأكد القائم بأعمال رئيس لجنة الطوارئ في الحزب المعارض "جو هو يونغ" على أن الفترة المتبقية من حكومة الرئيس "مون جيه إين" يجب أن تركز على استعادة الشرعية والديمقراطية في البلاد.