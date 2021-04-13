الولايات المتحدة تؤكد أن موقفها من العقوبات على إيران لم يتغير

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين إن موقف الولايات المتحدة بشأن العقوبات على إيران لم يتغير.وأدلى متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بهذه التصريحات ردا على استفسار من وكالة يونهاب الكورية للأنباء بخصوص التعليقات الأخيرة لرئيس الوزراء الكوري الجنوبي "جونغ سي كيون" حول هذه المسألة. فبعد يوم من اجتماعه يوم الأحد مع "إسحاق جهان جيري" النائب الأول للرئيس الإيراني، قال "جونغ" للصحفيين إنه قال من قبل إن الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية تخص إيران، وأنه يجب إعادتها إلى مالكها.وعندما طُلب منه التعليق على تلك التصريحات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن موقف الولايات المتحدة من العقوبات المفروضة على إيران لا يزال كما هو.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" قد قال في تصريحات أدلى بها في أواخر فبراير الماضي إن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أكدت في بيان أصدرته على أن الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا لن يتم الإفراج عنها إلا بعد التشاور مع واشنطن.