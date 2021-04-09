كوريا تسجل أول نمو سنوي في الوظائف منذ 13 شهرا

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سجلت كوريا الجنوبية أول نمو في الوظائف منذ أكثر من عام، وهو ما يعتبر مؤشرا تدريجيا على التعافي الاقتصادي.وقالت هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء إن عدد الوظائف في شهر مارس الماضي قد بلغ 26 مليونا و920 ألفا، بزيادة قدرها 314 ألفا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وكانت كوريا قد شهدت انكماشا في الوظائف على أساس سنوي خلال الأشهر الـ12 الماضية منذ أن فقدت 195 ألف وظيفة في شهر مارس من العام الماضي. ويمثل هذا تحولا كبيرا عن شهر فبراير، حيث انخفض عدد الوظائف بمقدار 473 ألف وظيفة بالمقارنة مع العام السابق.وقال "جونغ دونغ ميونغ" المسؤول في هيئة الإحصاءات إن السبب في ذلك يرجع إلى تأثير التخفيف من التباعد الاجتماعي منذ منتصف فبراير والتأثير الأساسي من فقدان الوظائف الحاد في مارس من العام الماضي، من بين عوامل أخرى.وقد ارتفع معدل التوظيف لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما بمقدار 0,3% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 65,7%. وارتفع معدل البطالة بمقدار 0,1% على أساس سنوي ليصل إلى 4,3%.