كوريا الجنوبية والصين تؤكدان معارضتهما لتصريف مياه فوكوشيما الملوثة

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أكدت كوريا الجنوبية والصين أمس الأربعاء من جديد على معارضتهما لخطة اليابان لتصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في المحيط، واتفقتا على السعي لإجراءات الاستجابة المختلفة.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن البلدين أجريا محادثات حول التعاون البحري في حوارهما الافتتاحي على مستوى العمل الذي عُقد أمس الأربعاء.وترأس الاجتماع الذي عقد عبر الفيديو من الجانب الكوري "تشيه هي دوك" مدير إدارة شؤون شمال شرق آسيا في وزارة الخارجية الكورية، و"هونغ ليانغ" مدير إدارة شؤون الحدود والمحيطات في وزارة الخارجية الصينية.وأعرب الجانبان عن "أسفهما الشديد ومخاوفهما الجادة" بشأن القرار الذي اتخذته اليابان دون التشاور المسبق والكافي مع الدول المجاورة لها.وقالت الوزارة إن الجانبين اتفقا أيضا على إجراء مراجعة مستقلة للإجراءات المختلفة، ومن بينها الحلول الدبلوماسية والقضائية، إذا وجدا أن ردود اليابان المستقبلية غير مرضية.