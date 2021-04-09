الصادرات الكورية تسجل مستوى غير مسبوق في الربع الأول من هذا العام

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سجلت الصادرات الكورية رقما قياسيا في الربع الأول من هذا العام، من حيث حجم الصادرات ربع السنوية الأولى.وقال تقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم إن قيمة الصادرات بلغت 146 مليارا و500 مليون دولار بزيادة 12.5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وتتجاوز هذه القيمة الرقم القياسي الذي تم تسجيله في الربع الأول من عام 2018، والبالغ 145 مليارا و100 مليون دولار، لتسجل رقما قياسيا جديدا في تاريخ الأرباع السنوية الأولى.الجدير بالذكر أن قيمة الصادرات الكورية كانت قد بلغت 132 مليارا و700 مليون دولار في الربع الأول من عام 2019، ثم 130 مليارا و200 مليون دولار في الربع الأول من عام 2020، ثم زادت زيادة كبيرة في الربع الأول من هذا العام.ويرجع السبب في هذه الزيادة السريعة والكبيرة إلى زيادة الطلبات على أشباه الموصلات والأجهزة المتنقلة وأجهزة الكمبيوتر وأدواتها الجانبية والسيارات والأدوات الطبية، نتيجة لتغير نمط الحياة في ظل جائحة كورونا.وأوضح التقرير أن قيمة الصادرات الكورية في شهر مارس الماضي زادت بـ16.5% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي لتبلغ 53 مليارا و800 مليون دولار، كما زادت الواردات بـ18.8 % لتبلغ 49 مليارا و700 مليون دولار، ومن ثم حققت كوريا فائضا تجاريا يبلغ 4 مليارات و100 مليون دولار لتسجل فائضا تجاريا للشهر الحادي عشر على التوالي.