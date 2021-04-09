وكالة الطاقة الذرية تدرس إرسال فريق دولي إلى اليابان

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تدرس الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاليا إرسال فريق إلى اليابان لبحث قرار طوكيو بتفريغ المياه الملوثة إشعاعيا من محطة فوكوشيما النووية إلى المحيط.وقال الأمين العام للوكالة الدولية "رافائيل غروسي" في مقابلة مع هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" في مقر الوكالة بالنمسا، إنه يدرس حاليا إرسال فريق دولي المكون من عدد من الخبراء، لبحث مخاوف الدول المجاورة لليابان بشأن سلامة البيئة البحرية.وأضاف أنه عقد أمس اجتماعا عبر الفيديو مع وزير الاقتصاد والصناعة الياباني "كاجياما هيروشي"، حيث تلقى وعدا بالتعاون الرسمي من قبل الحكومة اليابانية بشأن مسألة تفريغ المياه الملوثة إلى المحيط، مشددا على أن الوكالة تتحمل المسؤولية بشكل مشترك مع الحكومة اليابانية في هذا الصدد، وبالتالي فإنه يتوجب عليها التعامل بجدية مع أي قلق لدى الدول المجاورة، بما في ذلك كوريا الجنوبية.وأوضح أنه سيتم استعراض مسألة مشاركة خبراء من الدول المجاورة لليابان في الفريق الدولي، بما في ذلك كوريا، كمن أجل إجراء الفحوص تحت إشراف الوكالة، وأنه يخطط للاتفاق مع الجانب الياباني على تشكيل ذلك الفريق حتى الصيف القادم من أجل إرساله إلى اليابان في أقرب وقت.