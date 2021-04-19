قفزة في واردات كوريا الشمالية من الصين خلال شهر مارس

قفز حجم واردات كوريا الشمالية من الصين إلى أعلى مستوى لها منذ ستة أشهر خلال شهر مارس الماضي على الرغم من إغلاق الحدود الكورية الشمالية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا في البلاد.ووفقا لبيانات صادرة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين يوم أمس الأحد، استوردت كوريا الشمالية ما قيمته 12 مليونا و980 ألف دولار من البضائع من الصين في شهر مارس، بعد أن كان حجم الاستيراد في الشهر الأسبق ثلاثة آلاف دولار فقط. وقد ارتفع الرقم فوق مستوى عشرة ملايين دولار لأول مرة منذ سبتمبر من العام الماضي.وجاء هذا الارتفاع وسط مؤشرات على تحرك كوريا الشمالية لتخفيف ضوابطها الصارمة على الحدود مع استكمال عمليات تطهير منشآت التخزين لاستيراد البضائع في "شين ويجو"، وهي مدينة حدودية في كوريا الشمالية.وبلغت واردات كوريا الشمالية من الصين 186 مليون دولار أمريكي في يناير من العام الماضي، لكنها انخفضت إلى حوالي عشرة ملايين دولار في الشهر التالي مع تفشي فيروس كورونا.