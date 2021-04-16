كوريا تثير قضية مياه فوكوشيما اليابانية في مؤتمر دولي

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أثارت كوريا الجنوبية قضية إطلاق اليابان المزمع للمياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة في المحيط في مؤتمر دولي.وقالت وزارة المحيطات والثروة السمكية يوم الأحد إنها أثارت القضية في اجتماع المجموعة العلمية بموجب اتفاقية لندن وبروتوكولها.وأوضحت الوزارة أنها طلبت بشدة خلال الاجتماع الذي عقد عبر الفيديو في الفترة من الاثنين الماضي حتى الجمعة، أن تتخذ اليابان إجراءات مسؤولة فيما يتعلق بالقرار. وأكدت الوزارة في الاجتماع أن اليابان اتخذت القرار من جانب واحد دون التشاور المسبق مع أقرب جيرانها كوريا الجنوبية. كما شددت على أنها قضية مهمة وتشكل خطرا على سلامة دول الجوار والبيئة البحرية.ويذكر أن اجتماع المجموعة العلمية يعقد كل عام لتبادل ومناقشة الأمور على مستوى العلوم والتكنولوجيا لمنع التلوث البحري بموجب اتفاقية وبروتوكول لندن.وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز السيطرة الفعالة على جميع مصادر التلوث البحري واتخاذ خطوات لمنع تلوث البحر وإلقاء النفايات وغيرها من الأمور ذات الصلة.