بايدن وسوغا يؤكدان التزامهما بالنزع الكامل لأسلحة كوريا الشمالية النووية

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عقد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أول قمة مباشرة منذ توليه منصبه مع رئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا"، يوم الجمعة الماضي في البيت الأبيض.ووصف الرئيس الأمريكي "بايدن" في مؤتمر صحفي مشترك كلا من الصين وكوريا الشمالية بأنهما تشكلان تهديدا في المنطقة، مؤكدا أن الولايات المتحدة واليابان ملتزمتان بالعمل معا لمواجهة التحديات من الصين وكوريا الشمالية من أجل ضمان أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة في المستقبل.ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني "سوغا" إنه يتفق مع "بايدن" على الالتزام بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه.وأضاف أن الولايات المتحدة واليابان متفقتان في الرأي على أهمية التعاون مع كوريا الجنوبية لتحقيق السلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.ويرى المراقبون أن "بايدن" عقد أول قمة مباشرة منذ تنصيبه مع "سوغا" من أجل مواجهة بكين التي توسع أنشطتها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.ودعا الجانبان الأمريكي والياباني في بيانهما المشترك المجتمع الدولي إلى الإلتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، مشيرا في هذا الصدد إلى الصين.كما تبادل القائدان خلال القمة الآراء حول مختلف القضايا، بما في ذلك سبل السيطرة على أزمة كورونا، والمواجهة المشتركة لتغير المناخ، وشبكات الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، وتوريد أشباه الموصلات.