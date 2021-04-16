11 منظمة حقوقية تحث بايدن على وضع حقوق الإنسان في مركز سياساته تجاه كوريا الشمالية

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قال تقرير بثه راديو آسيا الحرة الأمريكي يوم السبت الماضي إن 11 منظمة دولية لحقوق الإنسان بعثت برسالة مشتركة إلى الرئيس الأمريكي "جو بايدن"يوم الخامس عشر من أبريل الجاري، طالبته فيها بوضع قضية حقوق الإنسان في مركز السياسات الأمريكية تجاه كوريا الشمالية.ودعت المنظمات الحقوقية في رسالتها إدارة الرئيس "بايدن" إلى إدراج قضية حقوق الإنسان ضمن قائمة الموضوعات التي سيتم بحثها في المفاوضات مع كوريا الشمالية، إلى جانب زيادة أنشطة الإدارة الأمريكية ذات الصلة بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، على مستوى الأمم المتحدة.كما دعت إلى استئناف تناول القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية من خلال مجلس الأمن الدولي بشكل منتظم، وتعيين مبعوث أمريكي خاص لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وأن يشارك في جميع المفاوضات المستقبلية مع بيونغ يانغ.وفيما يخص الهاربين الكوريين الشماليين، طالبت المنظمات الحقوقية الحكومة الأمريكية بفرض ضغوط على الحكومة الصينية حتى لا تقوم بالقبض عليهم أو إعادتهم قسرا إلى كوريا الشمالية، مؤكدة على ضرورة بذل جهود لدعم الإذاعات الموجهة لكوريا الشمالية لضمان توفير فرصة أكثر للمواطنين الكوريين الشماليين في الحصول على معلومات من الخارج.يشار إلى أن قضية حقوق الإنسان تعد موضوعا حساسا بالنسبة لكوريا الشمالية، لكن إدارة "جو بايدن" بدأت مؤخرا في طرح تلك القضية للنقاش الجاد.وكان وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" قد اتهم كوريا الشمالية في أثناء زيارته لكوريا الجنوبية في شهر مارس الماضي، بأنها مستمرة في ممارسة القمع ضد مواطنيها بشكل منهجي وواسع النطاق.