واشنطن تنوي تشديد توصياتها لمواطنيها بعدم السفر إلى 80% من دول العالم

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قالت الولايات المتحدة يوم أمس الاثنين إنها تخطط لزيادة توصياتها لمواطنيها بعدم السفر إلى حوالي 80 في المائة من دول العالم، وذلك من أجل السيطرة على وباء كورونا لديها بشكل أفضل.وأوضح تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء أن وزارة الخارجية الأمريكية قالت في بيان أصدرته أمس إنها ستبدأ في تحديث إرشادات السفر الخاصة بها خلال هذا الأسبوع، مشيرة إلى وجود مخاطر غير مسبوقة على المسافرين.وأضافت الوزارة أن هذا التحديث سيؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد البلدان التي يُنصح بعدم السفر إليها بما يصل إلى حوالي 80 في المائة من جميع دول العالم، وذلك ضمن المستوى الرابع من النظام الأمريكي للتحذير من السفر، هو أعلى مستوى في ذلك النظام الذي تنفذه وزارة الخارجية الأمريكية.وتقع كوريا الجنوبية حاليا في المستوى الثاني الذي ينصح بالمزيد من الحذر، بينما تقع الصين واليابان في المستوى الثالث الذي يوصي بإعادة النظر في السفر، بينما تم وضع كوريا الشمالية في المستوى الرابع.