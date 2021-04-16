الصيادون الكوريون ينظمون مظاهرات احتجاجا على تصريف المياه الملوثة اليابانية

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قام الصيادون الكوريون في مدينة كوجيه بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ أمس الأحد بتنظيم مظاهرات بحرية احتجوا فيها على قرار اليابان بتصريف المياه الملوثة إشعاعيا في البحر.وكان المتظاهرون على متن أكثر من 50 سفينة صيد، حيث أكدوا أن تلك المياه الملوثة سوف تتسبب في تدمير النظام البيئي البحري في مياه البحر الكورية.كما تم تنظيم مظاهرات أخرى في البحر قبالة مدينة يوسُو بمقاطعة جنوب جولا بمشاركة 170 سفينة صيد، حيث أكد المتظاهرون أن معيشة الصيادين الكوريين ستتعرض للركود بسبب انخفاض حجم استهلاك المنتجات البحرية الناجم عن تصريف المياه الملوثة اليابانية، مثلما حدث بعد انفجار محطة فوكوشيما النووية في شهر مارس من عام 2011.ومع زيادة قلق الشعب الكوري بشأن سلامة المياه الملوثة، بدأت وزارة سلامة الغذاء والدواء الكورية في إجراء عمليات تحقق من الوضع الحالي لإدارة سلامة المنتجات البحرية اليابانية.