وكالة الأدوية الأوربية تقول إن فوائد لقاح جونسون آند جونسون تفوق مخاطره

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قالت وكالة الأدوية الأوربية أمس الثلاثاء إنها وجدت صلة محتملة بين التطعيم بلقاحات شركة "جونسون آند جونسون" المضادة لفيروس كورونا وحدوث جلطات دموية نادرة، لكنها حافظت على وجهة نظرها القائلة إن فوائد تلك اللقاحات تفوق مخاطرها.وفي بيان صادر عن الوكالة قالت إن لجنة السلامة التابعة لها خلصت إلى أنه يجب إضافة تحذير بشأن حدوث جلطات دموية غير عادية مع انخفاض عدد الصفائح الدموية إلى معلومات المنتج الخاصة باللقاح، وذلك بعد أن قامت بتحليل "جميع الأدلة المتاحة"، بما في ذلك ثماني حالات تم الإبلاغ عنها في الولايات المتحدة في وقت سابق. وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت التطعيم بهذه اللقاحات بعد وفاة امرأة شابة إثر إصابتها بجلطات دموية بعد تلقيها اللقاح، فيما نُقل آخرون إلى المستشفيات. وقد حصل أكثر من سبعة ملايين شخص حتى الآن على لقاحات "جونسون آند جونسون" في الولايات المتحدة. وشددت وكالة الأدوية الأوربية على أن جلطات الدم نادرة الحدوث، مؤكدة على موقفها بأن فوائد اللقاح في الوقاية من الفيروس أعلى من مخاطر الآثار الجانبية الضارة.وقد توصل وكالة الأدوية الأوربية في وقت سابق إلى استنتاجات مماثلة حول العلاقة المحتملة بين لقاح أسترازينيكا وحدوث تجلط نادى في الدم.