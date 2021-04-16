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الكوريتان

رصد علامات تدل على استعداد كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ بالستي من غواصة

Write: 2021-04-21 14:39:35Update: 2021-04-21 15:33:00

رصد علامات تدل على استعداد كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ بالستي من غواصة

Photo : YONHAP News

قال تقرير نشره أمس موقع "بيوند بيرالل" المتخصص في شؤون الكوريتين، والتابع للمعهد الأمريكي للاستراتيجيات والشؤون الدولية، إن النظام الكوري الشمالي يستعد على الأرجح لتجربة إطلاق صاروخ بالستي من غواصة في منطقة "نام بو" الكورية الشمالية، مشيرأ إلى رصد أنشطة في البارجة الخاصة بالتجارب وذلك عبر صور الأقمار الصناعية الخاصة.
وأضاف التقرير أن الصور تظهر وضع جسم اسطواني الشكل في البارجة، وأن ذلك الجسم قد يكون منصة لإطلاق الصاروخ، لكن ذلك من غير المؤكد حتى الآن، كما أن تلك الأنشطة قد تكون مجرد تحركات استراتيجية للخداع.
ويرى بعض المحللين أن هذه التطورات قد تكون بمثابة رسالة تحذير من جانب كوريا الشمالية إلى الولايات المتحدة، وذلك مع اقتراب الإدارة الأمريكية بقيادة "جو بايدن" من رسم سياساتها ذات الصلة بكوريا الشمالية.
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