توقعات بصعوبة توريد لقاحات موديرنا إلى كوريا خلال الربع الثاني من هذا العام

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من المتوقع أن تواجه الحكومة الكورية الجنوبية صعوبات في تأمين لقاحات شركة "موديرنا" المضادة لفيروس كورونا قبل نهاية النصف الأول من هذا العام، بعد أن كانت قد صرحت بأنها سوف تتلقاها خلال الربع الثاني.وفي جلسة استجواب برلمانية حول الشؤون الاقتصادية أمس، سألت النائبة "كيم اون هيه" من حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي عن تلك اللقاحات، فأجاب نائب رئيس الوزراء "هونغ نام كي" بأنه لا يمكن توريد كمية كبيرة منها إلى البلاد قبل نهاية النصف الأول، ولكن سيتم توريدها خلال النصف الثاني من العام.وكان الرئيس الكوري "مون جيه إين" قد قال في شهر ديسمبر من العام الماضي إنه أجرى اتصالا هاتفيا عبر الفيديو مع الممثل التنفيذي لشركة موديرنا "ستيفان بانسيل" واتفقا على توريد 40 مليون جرعة من لقاحات موديرنا إلى كوريا بدءا من الربع الثاني.ورغم وجود بعض الخلل في خطة توريد اللقاحات، إلا أن الحكومة الكورية لم تغير هدفها للتطعيم في النصف الأول من هذا العام حيث يمكنها التطعيم بالدفعة الأولى من اللقاحات المتوفرة حاليا وتكفي 12 مليون شخص.تجدر الإشارة إلى أن عدد أولئك الذين تلقوا الدفعة الأولى من اللقاحات في كوريا بلغ مليونا و630 ألف شخص حتى الآن. وتحقيقا لهدف الحكومة، يتوجب تطعيم حوالي مليون ونصف مليون شخص حتى نهاية هذا الشهر.وتخطط السلطات الصحية الكورية لزيادة وتيرة عمليات التطعيم من خلال زيادة عدد مراكز التطعيم ليبلغ 260 مركزا في مختلف أنحاء البلاد.