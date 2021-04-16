كوريا في المركز العاشر اقتصاديا على مستوى العالم

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أثرت جائحة كورونا على ترتيب الدول العشر الأولى من حيث حجم الاقتصاد، حيث حلت كوريا محل البرازيل في المركز العاشر بين دول العالم، ومن المتوقع أن تستمر في الحفاظ على هذا المركز حتى عام 2026 على الأقل.جاء ذلك في تحليل أجرته قناة "سي إن بي سي" لتوقعات صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي.ونتيجة لذلك لم يتغير ترتيب الدول القائمة من المركز الأول إلى الرابع من حيث إجمالي الناتج المحلي الاسمي، وهي الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا بالترتيب.ولكن تغير ترتيب الهند التي كانت قد احتلت المركز الخامس لتحل محلها المملكة المتحدة التي كانت قد احتلت المركز السابع في عام 2019.وتوقعت "سي إن بي سي" أن تستعيد الهند مركزها الخامس في عام 2023. تجدر الإشارة إلى أن الهند شهدت تراجعا في حجم اقتصادها بنسبة 9% نتيجة لإجراءات الإغلاق الصارمة في مواجهة جائحة كورونا خلال العام الماضي.وكانت كوريا قد احتلت المركز العاشر في عام 2005 ثم خرجت من مجموعة الدول العشر الأولى حتى عام 2017 لتحتل المركز العاشر مجددا في عام 2020.