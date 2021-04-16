كوريا تضع خطة عشرية لبناء شبكة للسكك الحديدية الوطنية

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كشف معهد النقل الكوري اليوم عن خطة عشرية لبناء شبكة للسكك الحديدية الوطنية.وطبقا للخطة، من المتوقع أن تربط السكك الحديدية السريعة، في غرب منطقة العاصمة الكبرى، منطقة "جانغ كي" بمدينة كيم بو، باستاد بوتشون الشامل، بحيث ينخفض زمن الرحلة من كيمبو إلى بوتشون من 69 دقيقة إلى 15 فقط.وقال المعهد إنه وضع تلك الخطة بناء على دراسة جدوى، بهدف إحداث التوازن بين منطقة العاصمة الكبرى والمناطق المحلية الأخرى، إلى جانب التأثيرات على مسارات السكك الحديدية القائمة.وتضمنت الخطة بالإضافة إلى ذلك مخططا للسكك الحديدية الوطنية بحيث يتم توسيع سعة المسارات في المناطق التي يتركز عليها تسيير القطارات، مثل مسار "سوسيك" إلى "كومتشون"، ومسار "كوانغ ميونغ" إلى "بيونغ تيك" في طريق كيونغ بو السريع، إلى جانب تحويل القطارات الخاصة بمطار إنتشون إلى قطارات سريعة.وأوضح المعهد الكوري أنه سيتم ضخ حوالي 90 تريليون وون لتنفيذ هذه الخطة خلال السنوات العشر القادمة.