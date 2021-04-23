الحكومة الكورية تستعد لاستيراد لقاح يانسن المضاد لفيروس كورونا

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قالت حكومة كوريا الجنوبية إنها ستستورد لقاح "يانسن" المضاد لفيروس كورونا من إنتاج شركة "جونسون آند جونسون" كما هو مقرر، بعد أن أوصت السلطات الصحية الأوربية باستمرار استخدام اللقاح، على الرغم من ارتباطه المحتمل بحدوث جلطات دموية نادرة.ونقل ذلك الموقف "بيه كيونغ تيه"، المسؤول في الفريق الحكومي المعني بالتطعيم ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى مراجعة وكالة الأدوية الأوربية لسلامة اللقاح، واستئناف الشركة لتصديره.وكانت الوكالة الأوربية قد أكدت يوم الثلاثاء الماضي أنها وجدت صلة بين لقاح "جونسون آند جونسون" وبين تكون جلطات دموية نادرة وذلك من خلال تحليلها لجميع "الأدلة المتاحة" ومن بينها الحالات الثمانية التي تم الإبلاغ عنها في الولايات المتحدة، لكنها أعادت في الوقت نفسه التأكيد على وجهة نظرها القائلة إن فوائد اللقاح تفوق مخاطره المحتملة.وقد توصلت كوريا الجنوبية في وقت سابق إلى اتفاق لشراء اللقاح المكون من جرعة واحدة بما يكفي لستة ملايين شخص، ورتبت لاستلامه بدءا من الربع الثاني من هذا العام.وسوف ينتهي فريق العمل من التفاصيل المتعلقة باستلام اللقاح، بما في ذلك الجدول الدقيق للاستيراد وعدد الجرعات في كل شحنة.وقال الفريق أيضا إنه سيراجع ما إذا كان سيتم قصر استخدام اللقاح على فئات عمرية معينة، من خلال مراقبة الأوضاع في الداخل والخارج.