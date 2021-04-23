إيران استخدمت 30 مليون دولار من أموالها المجمدة لشراء لقاحات كورونا

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قالت الحكومة الإيرانية إنها استخدمت حوالي 30 مليون دولار أمريكي من أموالها المجمدة في البنوك الكورية بموجب العقوبات الأمريكية، لدفع ثمن لقاحات مضادة لفيروس كورونا.وأدلى "حسين تنهائي" رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران وكوريا الجنوبية بهذه التصريحات خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية الحكومية "إيرنا" أول من أمس الأربعاء.وأضاف "تنهائي" أنه كان من المفترض دفع مبلغ مليار دولار من الأصول المجمدة إلى إيران نقدا، لكنه لم يصل بعد.ويُذكر أنه تم تجميد حوالي سبعة مليارات دولار من الأموال الإيرانية في بنكين في كوريا الجنوبية، منذ أن وضعت الولايات المتحدة الأمريكية البنك المركزي الإيراني على قائمة العقوبات في عام 2018.وقد اشترت إيران 700 ألف جرعة من لقاحات "أسترازينيكا" المصنع في كوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا الشهر.