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الدولية

الولايات المتحدة ترحب بالتزام كوريا الجنوبية بشأن مواجهة تغير المناخ

Write: 2021-04-23 10:32:23

الولايات المتحدة ترحب بالتزام كوريا الجنوبية بشأن مواجهة تغير المناخ

Photo : KBS News

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالالتزامات المتعلقة بتغير المناخ التي تعهدت بها كوريا الجنوبية والدول الأخرى خلال قمة المناخ التي بدأت أمس الخميس.
وفي حديثه عن تلك القمة التي يستمر انعقادها اليوم أيضا عبر الفيديو، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" في مؤتمر صحفي عقده أمس، إن الناس شاهدوا مجموعة متنوعة من الإعلانات حول زيادة نطاق ووتيرة تلك الإجراءات في جميع أنحاء العالم.
وأورد "برايس" بعض الأمثلة في هذا الصدد، بما في ذلك كوريا الجنوبية والأرجنتين والهند وجنوب أفريقيا.
وقال إن كوريا الجنوبية أعلنت عن إنهاء التمويل الحكومي لمشروعات الطاقة بالفحم في الخارج، مؤكدا أن تلك الدول تتحرك في الاتجاه الصحيح.
وأعرب "برايس" عن امتنان الولايات المتحدة لكل دولة ساهمت في نجاح القمة حتى الآن، والأهم من ذلك أنها تتطلع إلى العمل مع جميع الدول لوضع العالم على طريق مستدام نحو تقليل تغير المناخ.
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