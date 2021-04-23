انخفاض معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في كوريا الجنوبية

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تبين أن معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في كوريا الجنوبية قد ظل يشهد انخفاضا مستمرا منذ شهر ديسمبر من العام الماضي الذي بلغت فيه الموجة الثالثة من تفشي الفيروس ذروتها.وطبقا لما ذكرته الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، بلغ معدل الوفيات 0.5% في شهر مارس الماضي، بعد أن كان 2.7% في شهر ديسمبر من العام الماضي، و1.4% في يناير، و1.3% في فبراير.وقالت الوكالة إن متوسط عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة من بين إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا قد شهد انخفاضا مستمرا أيضا ليصل إلى 1.6% في مارس بعد أن كان 3.3% في ديسمبر من العام الماضي، و2.5% في يناير، و2.3% في فبراير الماضي.وأرجعت الوكالة السبب في انخفاض معدل الوفيات والمرضى ذوي الحالات الخطيرة إلى الفحوصات الاستباقية التي أجريت للمسجلين في مستشفيات رعاية المسنين ومرافق التمريض، إلى جانب تطعيم الفئات المعرضة للعدوى.وقال مسؤول في الوكالة إن حملة تطعيم المسنين في مرافق الرعاية بدأت في الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي، وهو ما تسبب في انخفاض حجم العدوى الجماعية في تلك المرافق.وأضاف أن معدل الوفيات والمرضى ذوي الحالات الخطيرة سينخفض أكثر بعد انتهاء حملة التطعيم التي تشمل 12 مليونا من المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما، والفئات المعرضة للعدوى، حتى نهاية شهر يونيو القادم.