وزارة العدل ترشح 10 أشخاص لمنصب النائب العام

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سلمت وزارة العدل قائمة بأسماء 10 مرشحين لشغل منصب النائب العام، إلى لجنة التوصيات، أمس الاثنين.وتضم تلك القائمة المدعي العام بالإنابة "تشو نام كوان"، ورئيس نيابة منطقة سيول المركزية "لي سونغ يون"، والباحثة في مكتب المدعي العام الأعلى "إيم أون جونغ"، إلى جانب رئيس النيابة الذي اتُهم من قبل بالتواطؤ السياسي مع صحفي سابق، "هان دونغ هون".وقد تمت صياغة تلك القائمة بناء على توصية عامة تم تقديمها الشهر الماضي.ويذكر أنه يمكن التوصية بأي شخص لديه خبرة تزيد عن 15 عاما في المجتمع القانوني ليصبح نائبا عاما.وسوف تختار اللجنة المكونة من تسعة أعضاء برئاسة وزير العدل السابق "بارك سانغ كي" ثلاثة مرشحين نهائيين على الأقل خلال اجتماع ستعقده بعد غد الخميس. وبعد ذلك سيختار وزير العدل "بارك بوم كي" مرشحا واحدا من بينهم، ويطلب موافقة الرئيس على تعيينه.وكان المدعي العام السابق "يون صوك يول" قد استقال في أوائل الشهر الماضي بعد شهور من الصراع مع وزيرة العدل السابق "تشو مي إيه" بشأن إصلاحات الملاحقة القضائية.