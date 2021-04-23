كوريا وأوزباكستان تطلقان مباحثات لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة

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أطلقت كوريا الجنوبية وأوزباكستان مباحثات من أجل التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة بينهما.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية إن الجولة الأولى من هذه المباحثات تعقد خلال الفترة من يوم السادس والعشرين وحتى الثامن والعشرين من شهر أبريل الحالي.وكان البلدان قد أعلنا رسميا عن انطلاق المباحثات بشأن توقيع اتفاقية التجارة بينهما خلال القمة التي عقدت بين رئيسيهما عبر الفيديو في شهر يناير الماضي.ويتم في الجولة الأولى بحث القضايا المتعلقة بالمنتجات، والحواجز التجارية والتكنولوجية، وبلد المنشأ، والتخليص الجمركي، بالإضافة إلى توسيع التجارة.وتخطط الحكومة الكورية لإنشاء نظام مستدام للتعاون التجاري والاستثماري وخلق بيئة ودية متبادلة لأنشطة شركات البلدين، من خلال توقيع اتفاقية التجارة مع أوزباكستان.