ارتفاع مؤشر معنويات الشركات الكورية لأعلى مستوى منذ 10 سنوات

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ارتفع مؤشر معنويات الشركات في كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى له منذ عشر سنوات تقريبا خلال هذا الشهر، نتيجة لانتعاش الصادرات والاستهلاك.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس أن مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات بلغ 88 نقطة في شهر أبريل، بزيادة 5 نقاط عن الشهر السابق.وبذلك سجل المؤشر ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي، وبلغت قيمته أعلى مستوى لها منذ يونيو 2011، عندما سجل 88 نقطة أيضا.وتشير القراءة الأقل من 100 نقطة إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وارتفعت قيمة المؤشر للشركات المصنعة بمقدار 7 نقاط على أساس شهري لتصل إلى 96%، بينما ارتفعت قيمة المؤشر للشركات غير المصنعة التي تشمل المطاعم وتجارة الجملة والتجزئة أيضا بمقدار 5 نقاط، لتسجل 82 نقطة.وقفزت قيمة المؤشر للشركات المصدرة بمقدار 12 نقطة، وهي زيادة أكبر بكثير من زيادة قيمة المؤشر لدى الشركات غير المصدرة البالغة 3 نقاط.وارتفعت قيمة المؤشر للشركات المحلية في شهر مايو بمقدار 5 نقاط على أساس شهري لتصل إلى 89 نقطة.