إلزام القادمين من بلدان السلالات المتحورة بالحجر الصحي قبل الاختبار التشخيصي

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قررت الحكومة الكورية إلزام القادمين من كل من الهند وبريطانيا والبرازيل وجميع البلدان في أفريقيا الإقامة في مرافق الحجر الصحي الحكومية المخصصة لمدة قصيرة، ثم الخضوع لاختبار فيروس كورونا وظهور نتيجته السلبية، قبل الدخول في عزل ذاتي إلزامي لمدة 14 يوما.وقال المسؤول الصحي "سون يونغ ريه" أمس الأربعاء في إفادة صحفية إن جميع الركاب القادمين من البلدان التي تنتشر فيها السلالات المتغيرة شديدة العدوى مطالبون بالبقاء في المنشآت المخصصة للحجر الصحي لمدة يومين، والخضوع لاختبار "بي سي آر".وسوف يخضع الركاب الذين ظهرت نتيجة اختباراتهم سلبية للعزل الذاتي في منازلهم أو مرافق العزل المخصصة لمدة أسبوعين.ولكن يجب على القادمين من تنزانيا وجنوب أفريقيا، اللتين تعانيان من انتشار واسع للسلالات المتحورة من الفيروس، البقاء في منشآت العزل المخصصة لمدة 14 يوما.وسيُطلب من المواطنين الكوريين الجنوبيين والأجانب القادمين من دول أخرى في زيارات طويلة الأمد الخضوع لاختبار الفيروس في مراكز الصحة العامة المحلية، والالتزام بالعزل الذاتي لمدة أسبوعين.