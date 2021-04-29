سام سونغ للإلكترونيات تحقق زيادة بـ45.5% في أرباحها التشغيلية

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سجلت شركة سام سونغ للإلكترونيات نموا سنويا تجاوز 45% في الأرباح التشغيلية خلال الربع الأول من هذا العام، متجاوزة توقعات السوق.وفي تقرير أرباحها الصادر اليوم الخميس، قالت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة إنها حققت 9.38 تريليون وون من الأرباح التشغيلية في الفترة من يناير إلى مارس، بزيادة نسبتها 45.5% مقارنة بالعام الماضي.وقد تجاوزت الأرباح التشغيلية توقعات السوق الأقل من 9 تريليونات وون.كما ارتفعت المبيعات بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 65.38 تريليون وون في الفترة المذكورة، مسجلة أداءً قياسيا في الربع الأول.وتُعزى تلك الأرباح التي تجاوزت التوقعات إلى المبيعات السريعة للهواتف الذكية والأجهزة المنزلية، التي عوضت الأداء الفاتر نسبيا لوحدة أشباه الموصلات.