اكتمال تطعيم 3 ملايين شخص في كوريا

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صرح مركز التعامل مع الأوبئة في كوريا اليوم بأن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 680 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، منها 650 حالة محلية المصدر، و30 حالة واردة من الخارج.وحسب المناطق شهدت سيول 255 حالة وتلتها مقاطعة كيونغ كي بـ176 حالة.أما عدد متلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فقد تجاوز مليونين و800 الف شخص حتى أمس، ليبلغ عدد الذين تلقوا لقاحات حتى يوم الغد، آخر يوم في هذا الشهر، 3 ملايين شخص، وهو الرقم المستهدف من قبل الحكومة. وكانت الحكومة الكورية قد أعلنت أنها تهدف إلى تطعيم 36 مليون شخص، أي بنسبة 70% من إجمالي عدد السكان، حتى شهر سبتمبر القادم.وزاد عدد حالات الإبلاغ بردود فعل سلبية بعد التطعيم بـ433 حالة ليبلغ إجمالي عددها التراكمي 15 ألف حالة.وقالت الحكومة إن الفحوص الاستباقية على العاملين في مستشفيات الرعاية تحقق نتائج فعالة، لكنها تنوي تخفيض عدد تلك الفحوص على العاملين فيها والذين تلقوا لقاحات، كما قررت السماح لمتلقي اللقاحات بممارسة الأنشطة بشكل حر عندما يعودون إلى البلاد بشرط أن تكون نتائج فحوص سلبية.وشددت السلطات الصحية مجددا على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية مشيرة إلى وصول عدد حالات الإصابة الجديدة إلى مستوى يزيد عن 600.