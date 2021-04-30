وزير العدل يعرب عن احترامه لاختيارات اللجان لمنصب النائب العام الجديد

Photo : YONHAP News

قال وزير العدل "بارك بوم كي" أمس الخميس إنه يحترم قرار لجنة التوصيات بعد اختيارها لأربعة مرشحين نهائيين لمنصب النائب العام الجديد في وقت سابق من اليوم.وفي اجتماع مع الصحفيين أمس الخميس، قال الوزير "بارك" إنه سيجري الآن المداولات بشأن المتأهلين النهائيين وفقا للإجراءات.وقد قامت اللجنة التي يترأسها وزير العدل السابق "بارك سانغ كي" بتقليص القائمة المكونة من أكثر من 10 متنافسين إلى أربعة مرشحين فقط، وهم: "كيم أوه سو" نائب وزير العدل السابق، و"كو بون صون" رئيس مكتب النائب العام في "كوانغ جو"، و"بيه صونغ بوم" رئيس معهد العدالة، و"تشو نام كوان" القائم بأعمال النائب العام.وكان "لي سونغ يون" رئيس مكتب المدعي العام في منطقة سيول المركزية الذي وصفه المراقبون بأنه مساعد مقرب من الرئيس "مون جيه إين"، من بين المرشحين الأوائل لكنه لم يصل إلى القائمة النهائية.وردا على سؤال حول ما إذا كانت النتيجة مختلفة عن توقعاته، رفض الوزير "بارك" التعليق وقال إن اللجان أجرت مناقشات معمقة، مؤكدا أنه يحترم قرارها.ومن المقرر أن يختار وزير العدل أحد المرشحين الأربعة ويوصي به للرئيس "مون".وقد استقال المدعي العام السابق "يون صوك يول" في أوائل الشهر الماضي بعد شهور من الصراع العلني مع وزيرة العدل السابقة "تشو مي إيه" بشأن إصلاح النيابة العامة.