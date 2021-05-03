الحزب الديمقراطي الحاكم ينتخب النائب سونغ يونغ كيل رئيسا جديدا له

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انتخب الحزب الديمقراطى الحاكم في كوريا الجنوبية النائب البرلماني "سونغ يونغ كيل" رئيسا جديدا له، يوم أمس الأحد.وحصل سونغ على 35,6% من الأصوات، متغلبا بفارق ضئيل على النائب "هونغ يونغ بيو" الذي حصل على 35,01%، وتلاه النائب "أو وان شيك" بنسبة 29,38%.وفي خطاب قبوله قال سونغ، الذي عمل من قبل كعمدة لمدينة إنتشون، إنه سيجعل حزبه "فريقا واحدا" وسيسعى جاهدا للتغيير. وأضاف أنه سيفوز بقلوب الناس من خلال إصلاح الحزب وجعله في مكان تتطابق فيه الأقوال مع الأفعال، في إشارة واضحة إلى "النفاق" الذي اتهم به الحزب الديمقراطي في الفترة التي سبقت خسارته الساحقة في الانتخابات التكميلية الشهر الماضي.وسوف تدير القيادةُ الجديدة الحزبَ خلال الانتخابات الرئاسية في مارس القادم، حيث تنتهي فترتها في أغسطس من العام القادم.