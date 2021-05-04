مؤشر كوسبي يغلق على انخفاض في اليوم الأول لاستئناف البيع على المكشوف

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تقلب مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب "كوسبي" في الساعات الأولى من التداول يوم أمس الاثنين بعدما تم رفع الحظر المفروض على البيع على المكشوف للأسهم المدرجة جزئيا، لأول مرة منذ 14 شهرا. وانخفض مؤشر كوسبي بمقدار 20,66 نقطة، أي بنسبة 0,66%، ليغلق عند 3127,2 نقطة. واشترى المستثمرون الأفراد صافي 586 مليار وون من الأسهم، بينما باع الأجانب بمقدار 441 مليار وون، وباعت المؤسسات بما قيمته 136 مليار وون من الأسهم. وقد تم رفع الحظر، الذي كان قد تم فرضه لحماية المستثمرين من أي هبوط مفاجئ في السوق بسبب وباء كورونا، عن 200 شركة كبيرة مدرجة في مؤشر كوسبي الرئيسي، و150 شركة مدرجة في مؤشر كوسداك الثانوي. ويذكر أن البيع على المكشوف للأسهم هو استراتيجية تداول يقوم من خلالها المستثمرون ببيع الأسهم التي اقترضوها على أساس الاعتقاد بأن أسعار الأسهم سوف تنخفض في المستقبل القريب. ويمكن للمستثمرين الأفراد البيع على المكشوف بعد تلقي التعليم ذي الصلة وخضوعهم لجلسة استثمار وهمية. وسوف يُسمح لشركات السمسرة بإقراض أسهم البائعين الفرديين على المكشوف بحلول نهاية هذا العام، وقد تم تأمين ما قيمته 2.4 تريليون وون من الأسهم لهذا الغرض. وسوف تراقب السلطات السوق عن كثب وتتعامل بصرامة مع عمليات البيع على المكشوف غير القانونية. وسوف يتم فرض غرامة على البائعين على المكشوف بشكل غير قانوني تصل إلى 100 في المائة من المبلغ المطلوب المكتسب. ويمكن أن يواجهوا أيضا أكثر من عام في السجن أو غرامات تصل إلى خمسة أضعاف الربح المكتسب بشكل غير صحيح.