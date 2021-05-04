نمو أسعار المستهلك في كوريا يصل إلى أعلى مستوى منذ 44 شهرا

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نمت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة منذ ثلاثة أعوام وثمانية أشهر في شهر أبريل الماضي، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلك استقر عند 107,39 نقطة الشهر الماضي، وهو ما يمثل زيادة بمقدار 2,3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما أنه أعلى نمو منذ أغسطس من عام 2017، عندما زاد المؤشر بمقدار 2,5% على أساس سنوي.وعلى وجه الخصوص، قفزت أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 17,9% على أساس سنوي، بينما قفزت أسعار المنتجات الحيوانية بنسبة 11,3%، كما ارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة 2,3% في أبريل على خلفية ارتفاع أسعار النفط، التي نمت بنسبة 13,4%، وهو أعلى نمو سنوي منذ مارس 2017. وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1,3% مقارنة بالعام الماضي، في حين تراجعت أسعار الغاز والمياه والكهرباء بنسبة 4,9% مقارنة بالعام الماضي.