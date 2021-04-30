كوريا الشمالية تنسحب من التصفيات الآسيوية لبطولة كأس العالم

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قال الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم أمس الاثنين إن نظيره الكوري الشمالي قد أرسل وثيقة رسمية إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الثلاثين من شهر أبريل الماضي لإعلان انسحابه من الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية لكأس العالم التي سوف تستضيفها كوريا الجنوبية في شهر يونيو.وتبين أن السبب في انسحاب كوريا الشمالية من التصفيات يرجع إلى مخاوفها من احتمال إصابة لاعبيها بفيروس كورونا.وقال مسؤول في الاتحاد الكوري الجنوبي إن الاتحاد الآسيوي طالب الجانب الكوري الشمالي بإعادة النظر في قراره بعدم المشاركة في التصفيات، لأنه مازال هناك بعض الوقت قبل إقامة التصفيات في كوريا الجنوبية.وتتكون المجموعة الثامنة في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر لعام 2022 من تركمانستان ولبنان وسريلانكا، بالإضافة إلى الكوريتين.وقد توقفت تصفيات المجموعة الثامنة منذ شهر نوفمبر من عام 2019 بسبب انتشار فيروس كورونا، بعد أن أقيمت مباراة بين منتخبي الكوريتين ضمن هذه التصفيات في عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ يوم الخامس عشر من شهر أكتوبر من عام 2019.وكان من المقرر أن تلعب كوريا الجنوبية ضد تركمانستان يوم 3 يونيو، وضد كوريا الشمالية يوم 7، وضد سريلانكا يوم 11، وضد لبنان يوم 15.