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الدولية

مجموعة السبع تعرب عن قلقها من زيادة تخصيب إيران لليورانيوم

Write: 2021-05-06 15:17:05Update: 2021-05-06 15:29:37

مجموعة السبع تعرب عن قلقها من زيادة تخصيب إيران لليورانيوم

Photo : YONHAP News

أعربت مجموعة السبع عن قلقها من رفع طهران عمليات تخصيب اليورانيوم، وتأييدها للجهود المبذولة حاليا لاستئناف الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني.
وأكد وزراء خارجية المجموعة في بيان مشترك صدر في ختام اجتماعاتهم في العاصمة البريطانية لندن على أنهم متفقون تماما على عدم تطوير إيران أسلحة نووية، ورحبوا باستئناف خطة العمل المشترك الشاملة التي تهدف إلى عودة الولايات المتحدة وإيران إلى التزامتهما المتبادلة.
وأوضح البيان أن الخطة التي أبرمت في عام 2015 تمثل أفضل وسيلة لتأمين الاستخدام السلمي للبرنامج النووي الإيراني، كما وصف قيام إيران مؤخرا بزيادة تخصيب اليورانيوم بأنه "يمثل مرحلة خطيرة جدا"، وأعرب عن التأييد القوي للرصد والتفتيش بواسطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل الوفاء بالالتزامات المتعلقة باتفاقية عدم الانتشار النووي.
وانتقد الوزراء في البيان طهران لقيامها بمساعدة الطوائف المسلحة في منطقة الشرق الأوسط وتمويلها وتسليحها ونشر التقنيات الصاروخية، ودعوها إلى التخلي عن تطوير الصواريخ البالستية وعدم مخالفة قرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرار رقم 2231، والقيام بدور بناء في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.
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