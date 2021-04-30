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الدولية

واشنطن تؤكد أن حل مشكلة شبكة توريد أشباه الموصلات أولوية قصوى

Write: 2021-05-10 13:34:13Update: 2021-05-10 18:43:43

Photo : YONHAP News

وسط تضرر بعض شركات السيارات الأمريكية من نقص رقائق أشباه الموصلات، أكدت وزيرة التجارة الأمريكية "جينا ريموندو" أن أشباه الموصلات تعد قاعدة أساسية لمستقبل الاقتصاد الأمريكي، مشيرة إلى أن تحقيق الاستقرار في شبكة توريد أشباه الموصلات هو أكثر القضايا التي يجب حلها.
وأضافت الوزيرة الأمريكية "ريموندو" في تصريحات لشبكة "سي بي إس" أمس الأحد أنها تعمل بجد لحل هذه المشكلة، قائلة إن الولايات المتحدة لم تقم بإنتاج كمية كافية من رقائق أشباه الموصلات محليا.
وأشارت إلى أن مشروع القانون الخاص بالاستثمار في البنية التحتية، والذي اقترحه الرئيس "بايدن" يضم خطة لاستثمار 50 مليار دولار لإنتاج الرقائق محليا في الولايات المتحدة.
وأكدت "ريموندو" على ضرورة أن يتم استثمار ذلك المبلغ بالتزامن مع استثمار القطاع الخاص الذي تتراوح قيمته بين 50 مليار و100 مليار دولار.
وأوضحت عزمها زيادة حجم إنتاج رقائق أشباه الموصلات في الولايات المتحدة وتعزيز شبكة توريدها.
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