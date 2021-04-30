افتتاح 11 طريقا من طرق الغابات الخاصة للمقابر الملكية أمام الجمهور

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من المتوقع أن يتم افتتاح 11 طريقا من طرق الغابات الخاصة لمقابر ملوك مملكة جوسون أمام الجمهور الشهر القادم.وصرح مركز المواد الآثرية للمقابر الملكية التابع لهيئة التراث الثقافي الكورية اليوم بأنه سيتم افتتاح طرق الغابات في مقبرة "دونغ كو رونغ" في مدينة "كوري"، ومقبرة "سا رونغ" في مدينة "نام يانغ جو"، ومقبرتي "يونغ رونغ" و"كون رونغ" في مدينة "هواصونغ"، بدءا من يوم 16 من هذا الشهر وحتى يوم 30 من الشهر القادم.وقال المركز إنه يمكن للزوار وهم في طريقهم إلى طرق الغابات، المرور بمحطات استراحة تتميز بمناظر طبيعية جميلة وزهور برية متفتحة، إلى جانب توافر مظلات وكتب.وفي مقبرتي "دونغ كو رونغ" و"سا رونغ" سيتم تنظيم برنامج "الراحة والتمشي في طريق الغابة" للعلاج النفسي من يوم 3 إلى يوم 24 من الشهر القادم، كما سيتم تنظيم فعالية "اللعب مع التاريخ في عمق الغابة" في مقبرة "تيه رونغ" يوم 19 من هذا الشهر.وقال مسؤول في المركز إنه يتم حاليا ترميم وترتيب المزيد من طرق الغابات الطبيعية في مختلف مقابر ملوك مملكة جوسون من أجل افتتاحها أمام الجمهور في النصف الثاني من هذا العام.