انطلاق التحقيقات الخاصة في حادث غرق العبارة سيه وال

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انطلقت اليوم رسميا أعمال فريق التحقيقات الخاصة في حادث غرق العبارة سيه وال بقيادة المحقق "لي هيون جو"، حيث بدأ في إجراء تحقيقات فعلية اليوم بعد قضاء حوالي 20 يوما من التحضيرات.واستهل الفريق عمله بإجراء مقابلات مع أسر ضحايا الحادث، حيث استمع إلى مطالب ممثلي أسر الضحايا في مقر عمل الفريق. ومن المقرر أن يعقد الفريق أول اجتماع غدا لمناقشة اتجاهات التحقيق خلال الفترة القادمة، كما سيعمل على استعراض البيانات ذات الصلة بعد أن تسلم سجلات التحقيقات السابقة من قبل لجنة التحقيق الخاصة للكوارث الاجتماعية التي طلبت إجراء تحقيق خاص.وسوف يركز الفريق جهوده أولا على تأمين القوى العاملة والأجهزة المتخصصة في استعادة البيانات، حيث إن هناك شكوكا في حدوث تزوير في الأدلة، بما في ذلك فيديوهات الدوائر التلفزيونية المغلقة.وتستغرق مدة عمل الفريق 60 يوما بدءا من اليوم، يمكن تمديدها لـ30 يوما إضافية عند الضرورة بعد موافقة الرئيس "مون جيه إين".