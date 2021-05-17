رئيس الوزراء الكوري يأمر الحكومة بوضع حوافز للتشجيع على التطعيم

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أصدر رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" تعليمات للهيئات الحكومية بوضع حوافز مختلفة بسرعة لتشجيع المزيد من الناس على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وأصدر رئيس الوزراء هذا الأمر في اجتماع حكومي بشأن الاستجابة للفيروس في سيول عقد يوم أمس الأحد.وطالب كيم من الهيئات الحكومية ذات الصلة تسريع الجهود لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول الكبرى لإعفاء الأشخاص الذين تلقوا التطعيمات من الحجر الصحي لمدة أسبوعين في كل دولة.وبالإضافة إلى ذلك، حث رئيس الوزراء الجمهور على الوثوق بالحكومة وتلقي التطعيمات وعدم التأثر بشائعات لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن دراسة استقصائية أجريت على الذين تلقوا اللقاحات من الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما قد أظهرت تحقيق وقاية من المرض بنسبة 89,5%، و100% وقاية من حدوث وفيات، مؤكدا على أن معظم الآثار الجانبية للقاحات كورونا تنحصر في حدوث حمى خفيفة وبعض الآلام العضلية.