المحلية محكمة عسكرية تصدر مذكرة توقيف بحق ضابط بتهمة التحرش الجنسي

أصدرت محكمة عسكرية مذكرة توقيف بحق ضابط في القوات الجوية الكورية الجنوبية أمس الأربعاء، بتهمة التحرش الجنسي بزميلة له توفيت بعد ذلك فيما يبدو أنه انتحار.

ووفقا لوزارة الدفاع، أصدرت المحكمة العسكرية العامة مذكرة توقيف بحق رقيب، معروف باسم عائلته "جانغ"، بتهمة التحرش الجنسي والتسبب في حدوث أضرار، وتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي.

ويُشتبه في أن "جانغ" تحرش بالضحية داخل سيارة في طريق عودتها إلى قاعدة في مدينة "صو سان" الغربية بعد لقاء خاص في شهر مارس.

وتم العثور على الضحية ميتة في محل إقامتها يوم 22 مايو.

وادعى أفراد عائلة المتوفاة أن الجيش فشل في حماية الضحية، وأن رؤساءها حاولوا التستر على الحادث.

ويقال إن المشتبه به اعترف جزئيا بارتكاب التهم المنسوبة إليه.

