الولايات المتحدة تعرب عن دعمها للتعاون بين الكوريتين

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أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن دعمها لمشروعات كوريا الجنوبية للتعاون والتبادلات مع كوريا الشمالية، بما في ذلك برنامج لم شمل الأسر المشتتة.جاء هذا الموقف أمس الخميس في رد على استفسار من راديو آسيا الحرة حول قرار سيول الأخير لبناء المزيد من مراكز الفيديو للم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين، حيث قالت الوزارة الأمريكية إنها تدعم التعاون بين الكوريتين، مشيرة إلى أن التعاون الوثيق مع حليفتها كوريا الجنوبية سيكون جوهر سياساتها تجاه كوريا الشمالية.وأعربت الوزارة عن قلقها بشأن الوضع المأساوي للأمريكيين من أصل كوري المقيمين في الولايات المتحدة من الذين لديهم أقارب موجودون في كوريا الشمالية.وقد عقدت الحكومة الكورية الجنوبية أمس الخميس اجتماعا للجنة الاستشارية لتنفيذ التبادلات والتعاون بين الكوريتين حيث تمت الموافقة على إنفاق مليار و180 مليون وون من صندوق التعاون بين الكوريتين لبناء 7 مراكز إضافية لمؤتمرات الفيديو ليتم من خلالها عقد جولات للم شمل الأسر المشتتة.وكان الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد أكدا في بيان مشترك صادر بعد قمتهما الأخيرة في واشنطن إنهما يشتركان في النية لدعم تنفيذ برنامج لم شمل العائلات المشتتة بين الكوريتين.