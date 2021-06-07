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السياسية

كوريا تحتفل بيوم الشهداء الـ66

Write: 2021-06-07 09:51:55

كوريا تحتفل بيوم الشهداء الـ66

Photo : YONHAP News

احتفلت كوريا الجنوبية بيوم الشهداء الـ66 أمس الأحد، حيث كرّم الشعب في جميع أنحاء البلاد الشهداء الذين سقطوا وضحوا بحياتهم من أجل البلاد.
وأقامت وزارة شؤون الوطنيين وقدامى المحاربين احتفالا بمناسبة يوم الشهداء في مقبرة سيول الوطنية في الساعة 9:50 صباحا، وفي الساعة العاشرة دقت صفارة الإنذار لبدء دقيقة صمت على مستوى البلاد حدادا على أرواح الشهداء.
وقام المشاركون بوضع الزهور وحرق البخور تخليداً لذكرى الوطنيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.
كما أقيمت احتفالات مماثلة في جميع أنحاء البلاد في مدن مثل بوسان وإنتشون، وفي مقاطعات تشونغ تشنغ وجولا وكانغ وان، وكذلك في جزيرة جيجو.

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