انخفاض عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا إلى مستوى 400

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صرحت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية بأنه تم اكتشاف 485 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا طوال يوم أمس الأحد، لينخفض العدد اليومي للإصابات إلى مستوى 400 حالة، لأول مرة منذ ستة أيام.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن الإصابات الجديدة رفعت عدد الحالات المتراكمة في البلاد إلى 144 ألفا و637 حالة.ومن بين الحالات الجديدة، كانت هناك 454 حالة إصابة محلية المصدر، و31 حالة بين الوافدين من الخارج.وقد انخفض الرقم اليومي بحوالي 70 مقارنة بما كان عليه في اليوم الأسبق، كما انخفض إلى نطاق 400 للمرة الأولى منذ يوم 1 يونيو. ومع ذلك، فإن هذا الانخفاض يرجع على ما يبدو إلى قلة عدد الاختبارات التي أجريت خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع استمرار تفشي العدوى العنقودية لدى مجموعات صغيرة في أنحاء متفرقة من البلاد.