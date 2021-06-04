موديرنا تلمح إلى إمكانية إنتاج لقاحها في كوريا الجنوبية

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أشارت مسؤولة تنفيذية في شركة الأدوية الأمريكية "موديرنا" إلى أن الشركة قد تنتج لقاحا غير مخفف بتقنية الحمض النووي الريبي، في كوريا الجنوبية.وأوضحت "كورين لو غوف" كبيرة الإداريين التجاريين في شركة "موديرنا" في مقابلة أجرتها معها وكالة "يون هاب" الكورية للأنباء مؤخرا أن "موديرنا" تدرس إنتاج اللقاح غير المخفف في كوريا الجنوبية بحيث يتم التعاون بين الجانبين ليس فقط في التصنيع وإنما أيضا في عمليات البحث.وقد وقعت شركة "سام سونغ بايولوجيكس" الكورية للتكنولوجيا الحيوية اتفاقا مع شركة "موديرنا" لتصنيع اللقاحات في مصنعها المحلي.وقالت الشركة الكورية إنها ستقوم بتوسيع مرافق إنتاجها بحلول النصف الأول من العام القادم لتنويع نطاق أعمالها ليشمل تصنيع اللقاحات غير المخففة.وأشارت "كورين" إلى أن شركتها منفتحة على جميع الاحتمالات، بما في ذلك الاستثمار المباشر في مرافق تصنيع اللقاحات في كوريا الجنوبية.