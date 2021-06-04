74 % من المسنين الكوريين يعملون من أجل كسب الرزق

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طبقا لنتائج مسح أجرته الحكومة على 10 آلاف و97 من المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما خلال الفترة من شهر مارس وحتى شهر نوفمبر من العام الماضي، اتضح أن واحدا من بين كل ثلاثة مسنين يمارسون أنشطة اقتصادية من أجل كسب الرزق.وأشارت نتائج المسح إلى أن معدلات ممارسة المسنين الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عاما و69 عاما قد بلغت 55.1% في العام الماضي، بعد أن كانت 39.9% في عام 2008.ويمارس 48.7% من هؤلاء المسنين أعمالا بسيطة، بينما يمارس 13.5% منهم الزراعة وصيد الأسماك، و12.2% منها أعمالا في المجالات الخدمية.وبلغ متوسط دخل المسنين 15 مليونا و580 ألف وون سنويا في العام الماضي، بعد أن كان 7 ملايين وون في عام 2008.وقال 73.9% من المسنين العاملين إنهم يعملون من أجل كسب الرزق.كما أشارت نتائح المسح إلى أن عدد المسنين الذين كونوا أسرة مستقلة بمفردهم دون إقامة مع أولادهم، قد شهد زيادة كبيرة لتصل نسبتهم إلى 78.2%.ويبلغ هامش الخطأ في المسح زائد او ناقص 1%.