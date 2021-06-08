الرئيس الكوري يقول إنه سيتم تطعيم 36 مليون مواطن حتى سبتمبر

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إنه يتوقع أن يتلقى 36 مليون شخص، أي 70 بالمائة من إجمالي عدد سكان كوريا الجنوبية، جرعتهم الأولى على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حتى شهر سبتمبر القادم.وصرح الرئيس بذلك أمس الاثنين في أثناء ترؤسه اجتماعا خاصا حول الوقاية من فيروس كورونا والسيطرة عليه، عقد في المكتب الرئاسي.وقال مون إنه من المتوقع أن يتم تطعيم أكثر من 14 مليون شخص في النصف الأول من هذا العام، مشيرا إلى أن معدل التطعيم يرتفع بسرعة.وأضاف الرئيس أن كوريا يمكن أن تحقق مناعة جماعية ضد فيروس كورونا في وقت أبكر من هدفها الأوليّ في نوفمبر.وأوضح أيضا أن هدف الحكومة هو تمكين الناس من قضاء موسم العطلة الصيفية القادم براحة أكبر، والتحدث مع عائلاتهم دون ارتداء أقنعة خلال عطلة عيد الحصاد "تشوسوك" في سبتمبر.