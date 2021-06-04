الرئيس مون يشارك في قمة مجموعة السبع

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إنه سوف يشارك في قمة دول مجموعة السبع التي تستضيفها بريطانيا خلال هذا الأسبوع.جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء عقد اليوم الثلاثاء، حيث أضاف أن المشاركة الكورية في قمة مجموعة السبع للعام الثاني على التوالي تدل على تمتع كوريا بمكانة عالية في المجتمع الدولي، مثل مستوى دول مجموعة السبع المتقدمة.يشار إلى ان مجموعة السبع وجهت دعوة لكوريا الجنوبية للعام الثاني على التوالي للمشاركة في قمة المجموعة، رغم ليست عضوة في المجموعة.وأكد الرئيس "مون" أن كوريا الجنوبية تمكنت من الانضمام لمصاف الاقتصادات العالمية العشرة الأولى، وأنها مصنفة ضمن الدول المتقدمة في مجالات الثقافة والطب والصحة والوعي المدني.وأضاف أنه سيؤكد خلال حضوره القمة الدور الذي ستلعبه كوريا الجنوبية في إنتاج اللقاحات والتوسط بين الدول المتقدمة والنامية بشأن مواجهة تغير المناخ.